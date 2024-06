Leipzig (dpa) - Turnierdirektor Philipp Lahm nimmt die Kritik an der Infrastruktur aus dem In- und Ausland bei der Fußball-EM ernst. "Ich glaube, wir haben es versäumt, insgesamt als Deutschland in den letzten Jahrzehnten ein bisschen daran zu arbeiten an der Infrastruktur", sagte Lahm in Leipzig.

Zugleich versprach er für die vielen Fans Besserung: "Wir stehen im Austausch mit der