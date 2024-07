Berlin (dpa) - Das riesige Fußballtor, das als Dekoration in der Fanzone der Fußball-EM am Brandenburger Tor steht, wird zum Verkauf angeboten. Eigentlich soll das Tor nach dem EM-Finale am kommenden Sonntag abgebaut und verschrottet werden, teilte die Stahlbaufirma FSE aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) mit. Sie hatte das Tor errichtet.

Wenn sich aber ein Käufer finde, könne auch ein