London (dpa) - Ein Konzert der US-Rockband The Killers ("Somebody Told Me") ist dank Englands Einzug ins EM-Finale für kurze Zeit zu einer Fußballparty geworden. Die Gruppe aus Las Vegas unterbrach überraschend ihre Show in London und zeigte die letzten Minuten des Halbfinals zwischen England und den Niederlanden auf dem großen Bühnenbildschirm.

