Blankenhain (dpa) - Die englische Fußball-Ikone Gary Lineker hat die Three Lions nach den schwachen Leistungen bei der EM deutlich kritisiert. "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die wie verlorene Seelen auftritt. Es scheint so, als ob sie nicht wüssten, was sie da machen oder wie sie als Team spielen sollten", sagte Lineker in dem Podcast "The Rest Is Football", den er gemeinsam mit Alan

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote