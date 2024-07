Berlin (dpa) - Mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern trottete Harry Kane am EM-Pokal vorbei und wagte es nicht, dem Objekt seiner Begierde auch nur einen verträumten Seitenblick zuzuwerfen. Das einzig Silberne, das der englische Kapitän an diesem traumatischen Abend in Berlin anfassen durfte, war die Silbermedaille um seinen Hals. Wieder einmal.

Englands ungestillte