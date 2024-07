Herzogenaurach (dpa) - Julian Nagelsmann geht davon aus, dass Kapitän Ilkay Gündogan auch in Zukunft für die Fußball-Nationalmannschaft auflaufen wird. "Klar freue ich mich, wenn er weitermacht. Stand jetzt, gehe ich auch davon aus, dass er weiter zur Verfügung steht. Aber das soll Ilkay am Ende selbst entscheiden und auch selbst verkünden", sagte der Bundestrainer am Tag nach dem deutschen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote