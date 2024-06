Frankfurt/Main (dpa) - Julian Nagelsmann will unbedingt den ersten Platz in der EM-Gruppe. Verteidiger Jonathan Tah will den Namen Deutschland "ganz oben sehen". Dafür muss heute (21.00 Uhr/ARD/Magenta TV) in Frankfurt mindestens ein Unentschieden gegen die Schweiz her. Doch wie wichtig ist der Gruppensieg für die Titelperspektive?

Die Historie der Nationalmannschaft belegt: Ein