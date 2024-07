Berlin (dpa) - Wieder nichts: Nach 2021 hat England auch das EM-Finale drei Jahre später verloren. Gegen Spanien glichen die Three Lions einen Rückstand zwar zwischenzeitlich noch einmal aus, mussten dann aber den späten K.o. in Form des 1:2 durchs Spaniens Mikel Oyarzabal hinnehmen. Ein Überblick über Englands 58 Fußball-Jahre zwischen der Heim-WM 1966 und dem Kontinentalturnier in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote