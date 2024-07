Madrid (dpa) - Einen Tag nach ihrem Sieg im Finale der Europameisterschaft soll Spaniens Fußball-Nationalmannschaft in der Hauptstadt Madrid empfangen werden. Wie der spanische Fußballverband RFEF mitteilte, soll das Team am Nachmittag am Flughafen in Madrid landen.

Am Abend empfängt dann König Felipe VI. die Mannschaft in seiner Residenz im Zarzuela-Palast. Der König hatte bereits beim