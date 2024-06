Berlin (dpa) - Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz hofft auf einen Sieg Deutschlands bei der anstehenden Europameisterschaft. "Ich glaube, wenn wir so eine Euphorie entwickeln in der Mannschaft, im Land, mit allen Menschen zusammen, dass wir da sehr, sehr weit kommen können - gerade weil es die Heim-EM ist", sagte der in Magdeburg aufgewachsene Musiker im Interview der Deutschen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote