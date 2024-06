Leipzig (dpa) - Cristiano Ronaldo hat seinen Rekorden im internationalen Fußball eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Der 39 Jahre alte Superstar und Kapitän der Portugiesen führte am Dienstag wie erwartet den Titelmitfavoriten in Leipzig gegen Tschechien an und machte damit seine sechste EM-Teilnahme perfekt.

Zum ersten Mal hatte er bei einer Europameisterschaftsendrunde vor 20 Jahren