Wolfsburg (dpa) - Um bereit für die EM zu sein, war Ian Maatsen auch auf die Hilfe seiner Eltern angewiesen. Als der Profi von Borussia Dortmund den Anruf von Bondscoach Ronald Koeman bekam, dass er für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland nachnominiert wird, lag Maatsen gerade auf einem Boot in Griechenland in der Sonne.

"Ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet.