Berlin (dpa) - Die Europäische Fußball-Union UEFA hat den albanischen Stürmer Mirlind Daku für zwei EM-Partien gesperrt. Der 26-Jährige habe mit seinem Fehlverhalten nach der Partie der Albaner gegen Kroatien am 19. Juni in Hamburg (2:2) "den Fußball in Verruf" gebracht, Daku habe den Sport benutzt, um Botschaften nicht-sportlicher Natur zu vermitteln.

Nach der Partie war zu sehen