Weiden (dpa) - Bundespräsident und Fußballfan Frank-Walter Steinmeier hofft auf den EM-Titel für die deutschen Fußballer. "Ich habe die Mannschaft im Trainingslager besucht und ich habe bei einer Nationalmannschaft selten so viel Ehrgeiz, Leidenschaft und Euphorie gesehen wie jetzt in diesem Jahr", sagte Steinmeier in einem Interview des Bayerischen Rundfunks, das bei einem Besuch Steinmeiers

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote