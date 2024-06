Düsseldorf (dpa) - Als kein Zweifel mehr am ersten Sieg bei dieser Fußball-EM bestand, sanken die Ukrainer müde zu Boden. Um sich gegenseitig in die Arme fallen zu können, rafften sie sich wieder auf, und kurz danach zogen sie teilweise mit Tränen in den Augen vor die Kurve ihrer Fans, die etliche blau-gelbe Flaggen in die Höhe reckten und rhythmisch "U-kra-ina! U-kra-ina!"

