Berlin (dpa) - Spanien wird seine Titelmission bei der Fußball-EM in Deutschland ohne Innenverteidiger Aymeric Laporte starten. Der 30-Jährige werde beim ersten Gruppenspiel an diesem Samstag (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV) in Berlin gegen Kroatien nicht auflaufen, wie Trainer Luis de la Fuente bei einer Pressekonferenz im Olympiastadion verriet. "Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Es geht ihm wirklich

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote