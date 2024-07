Weimar (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich begeistert von der Leistung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft - trotz des Ausscheidens im Viertelfinale.

"Leider sind wir nicht weitergekommen", sagte der SPD-Politiker bei einem Bürgerdialog in Weimar. "Aber ich will ausdrücklich sagen: Das war schon toll, was unser Team da geleistet hat. Und das ist