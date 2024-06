München (dpa) - Wegen des großen Andrangs vor allem schottischer Fußballfans vor dem Eröffnungsspiel am Abend in München lässt die Polizei keine Menschen mehr auf den Marienplatz. Das Areal am Rathaus sei voll, teilte das Münchner Polizeipräsidium auf der Plattform X mit.

Kurzzeitig hätten dort auch keine U-Bahnen halten können. Die Unterbrechung habe aber "für Entspannung gesorgt",