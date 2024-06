Wolfsburg (dpa) - Nach der enttäuschend verlaufenden Vorrunde denken die Niederländer bei der Fußball-EM in Deutschland nur an den kommenden Achtelfinal-Gegner. "Unser Fokus liegt allein auf Rumänien", sagte Oranje-Kapitän Virgil van Dijk. "So, wie wir das letzte Spiel gespielt haben, dürfen wir sicher niemanden unterschätzen", sagte der Abwehrchef im Trainingsquartier in Wolfsburg.

Dass