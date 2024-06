Frankfurt/Main (dpa) - Schande und Weltskandal. Wenn bei Fußballturnieren vorsätzliche Schiebung gewittert wird, ist der Aufschrei groß. An diesem Mittwoch wäre beim eigentlich unspektakulären EM-Duell zwischen der Slowakei und Rumänien in Frankfurt am Main ein zweites Gijón theoretisch möglich.

Denn beiden Außenseitern reicht ein Remis zum sicheren Achtelfinal-Einzug. Doch die Teams