Barsinghausen (dpa) - Die Erinnerungen an das Debakel beim bis dato letzten Aufeinandertreffen mit Österreich sind beim türkischen Nationalspieler Salih Özcan noch sehr präsent.

"Wir haben das nicht vergessen. Ehrlich gesagt, da ist eine Wunde in mir", sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund in Barsinghausen. Die türkische Auswahl hatte im März ein Testspiel in Wien mit 1:6