Wolfsburg (dpa) - Der frühere Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee wurde kurz vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft in das niederländische Aufgebot nachnominiert. Der Angreifer des FC Bologna soll am Donnerstag zum Oranje-Team in Wolfsburg stoßen, wie der niederländische Verband KNVB mitteilte.

Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman hatte jüngst Frenkie de Jong und Teun