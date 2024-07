Hamburg (dpa) - Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat seinen Sturm-Partner Antoine Griezmann vor Kritik in Schutz genommen. "Das finde ich ein bisschen unfair. Vor allem die Kritik, die aus dem Land kommt, für dessen Auswahl er alles gegeben hat", sagte der Kapitän der Équipe Tricolore vor dem EM-Viertelfinale gegen Portugal am Abend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote