München (dpa) - Am Ort des größten Triumphs zündete der Dortmunder Doppelpacker Donyell Malen eine neue Stufe der Oranje-Party. In München, wo Bondscoach Ronald Koemann vor 36 Jahren als Spieler Europameister geworden war, schoss sich die niederländische Fußball-Nationalmannschaft durch das 3:0 (1:0) gegen Rumänien zurück in den Kreis der Turnierfavoriten. "Unsere Mission hier ist,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote