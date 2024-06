Hamburg (dpa) - 18 Gelbe und zwei Rote Karten - noch nie sind in einem Spiel bei einer Fußball-Europameisterschaft so viele Karten verteilt worden wie beim 2:1-Sieg der Türkei gegen die Tschechen. "Es war ein knappes, ruppiges und körperliches Spiel", sagte Trainer Vincenzo Montella nach dem Erfolg seiner türkischen Nationalmannschaft in Hamburg. "Wir können es jetzt nicht ändern."

