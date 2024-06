Leipzig (dpa) - Völlig niedergeschlagen saß Luka Modric auf der Ersatzbank und vergrub sein Gesicht in einem italienischen Trikot. Weil der Titelverteidiger Italien in der achten Minute der Nachspielzeit noch zum glücklichen 1:1 (0:0) in diesem entscheidenden Spiel der Gruppe B traf, qualifizierte sich die Squadra Azzurra noch direkt für das Achtelfinale.

Dem WM-Dritten Kroatien und