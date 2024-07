Gelsenkirchen (dpa) - Noch verschwitzt und im Trikot knöpfte sich Jude Bellingham die zahlreichen Kritiker in der Heimat vor. Englands EM-Retter sprach nach seinem einem denkwürdigen Fußballabend in Gelsenkirchen ganz frei vom "Müll", der insbesondere in diesen Tagen immer wieder über ihn, sein Team und vor allem Trainer Gareth Southgate verbreitet werde.

Nach der sportlichen Botschaft