Gelsenkirchen (dpa) - Jude Bellingham breitete die Arme ganz weit aus und brüllte gut verständlich zwei Worte, die kaum sinnbildlicher für seine EM-Tage von Deutschland stehen könnten: "Wer sonst?"

Wer sonst sollte in der 95. Minute in einem Achtelfinale Englands Titelträume nach 58 Jahren Tristesse am Leben halten? Wer sonst sollte diesen so denkwürdigen wie akrobatischen