Hamburg (dpa) - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich nach dem EM-Aus mit Portugal im Viertelfinale gegen Frankreich an die Fans gewendet, sich zu seiner weiteren internationalen Zukunft aber nicht geäußert. Der 39 Jahre alte Stürmer von Al-Nassr in Saudi-Arabien schrieb in den sozialen Medien: "Wir wollten mehr. Wir haben mehr verdient. Für uns. Für jeden einzelnen von euch. Für

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote