Berlin (dpa) - König Felipe VI. will nach dem Finale in die Kabine der spanischen Fußball-Nationalmannschaft - egal, wie die Partie an diesem Abend (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Berlin ausgeht. Der 56-Jährige habe diesen Wunsch dem Verband mitgeteilt, berichtete die spanische Sportzeitung "As".

"As": Auch der König ist begeistert von Spaniens Mannschaft

Am