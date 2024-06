Köln (dpa) - Der Unmut gegen Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat nach dem dritten EM-Gruppenspiel eine neue Stufe erreicht. Am Dienstagabend warfen englische Fans nach dem biederen 0:0 gegen Slowenien sogar Becher in Richtung des 53-Jährigen, der für seine destruktive Spielweise in der Kritik steht.

"Ich verstehe das Narrativ über mich und es ist besser, wenn ich das abkriege