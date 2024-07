London (dpa) - Wenn England an diesem Sonntag um den Titel bei der Fußball-EM kämpft, dürfen die Menschen im Land länger in der Kneipe bleiben. Pubs und Bars sollen ausnahmsweise bis 01.00 Uhr nachts öffnen können, wie die Regierung in London ankündigte. Normalerweise müssen viele um 23.00 Uhr schließen.

"Wir sind so stolz auf Gareth Southgate und Englands Mannschaft", teilte