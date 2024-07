London (dpa) - Nach 58 Jahren sollte das Warten auf einen Titel für das Mutterland des Fußballs ein Ende haben - so war die Stimmung in England vor dem EM-Finale. Doch nach der 2:1-Niederlage gegen Spanien herrscht Ernüchterung.

Pläne der neuen Labour-Regierung für eine Siegesparade der Three Lions und ihres Trainers Gareth Southgate in der Hauptstadt London am Dienstag, von denen die