London (dpa) - Kapitän Harry Kane dankt dem abgetretenen englischen Nationaltrainer Gareth Southgate mit emotionalen Worten. Der 30 Jahre alte Fußball-Star des FC Bayern richtete seine Botschaft in den sozialen Netzwerken direkt an Southgate und sprach den Ex-Profi voller Respekt als "Boss" an.

"Danke für alles, was du für mich und unser Land getan hast! Du warst einer der besten