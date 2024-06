Frankfurt/Main (dpa) - Wenige Stunden vor Beginn der Fußball-EM 2024 in Deutschland sind noch Resttickets erhältlich. Für einige Vorrundenspiele waren am Freitagnachmittag im Ticketportal der offiziellen Homepage noch vereinzelt Karten in den teureren Preissegmenten verfügbar. Die meisten Tickets lagen bei 400 Euro pro Karte. Es handelt sich dabei um sogenannte Prime Seats. Auch Tickets der

