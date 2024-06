Dortmund (dpa) - Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella freut sich große Fan-Unterstützung beim EM-Auftakt seines Teams gegen Georgien.

"Wir haben den türkischen Stolz bereits gesehen. Er ist sehr, sehr stark", sagte Montella am Montag und damit einen Tag vor der Partie in Dortmund (Dienstag 18 Uhr/RTL und MagentaTV). Der Italiener, der am Spieltag 50 Jahre alt wird, versprach: