Berlin (dpa) - Der todkranke Fußball-Trainer Sven-Göran Eriksson hat vor dem EM-Finale emotionale Worte an Englands Chefcoach Gareth Southgate gerichtet. Ein im "Telegraph" veröffentlichter Brief mit dem Titel "Lieber Gareth, tu es für mich, Bobby Robson und England" soll die Three Lions vor dem Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Berlin gegen Spanien zusätzlich

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote