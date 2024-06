Freudenstadt (dpa) - Die dänische Fußball-Nationalmannschaft möchte sich in Freudenstadt Fan-nah zeigen. "Unser Team mag es natürlich, möchte sich frei bewegen und mit den Menschen reden - so sind wir. Ich denke, das passt perfekt", sagte Coach Kasper Hjulmand. "Jürgen Klopp hat mir gesagt, dass das der beste Ort ist." Der deutsche Top-Trainer wuchs in der Nähe auf.

