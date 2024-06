Leipzig (dpa) - So um Mitternacht schickte Cristiano Ronaldo seinen Fans nach dem nervenaufreibenden Zittersieg zum EM-Auftakt noch eine klare Botschaft. "Bis zum Ende, Portugal", schrieb der Superstar der siegreichen Portugiesen bei Instagram. Nicht viel hatte gefehlt, und der Titelmitfavorit wäre am Dienstagabend mit einem Remis gegen Tschechien in die EM gestartet.

Doch in der