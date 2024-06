München (dpa) - Schottlands Kapitän Andy Robertson strebt nach der zweiten EM-Teilnahme nacheinander mit seiner Nationalmannschaft ein historisches Ziel an. "Es ist toll, sich zum zweiten Mal in Folge qualifiziert zu haben. Wir glauben an uns, dass wir die Ersten sein können, die mehr schaffen", sagte der Linksverteidiger vom FC Liverpool.

Nie kam Schottland bislang über die Gruppenphase