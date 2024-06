Stuttgart (dpa) - Der anfängliche Ärger der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft über die Platzverhältnisse in ihrem EM-Quartier in Stuttgart ist weitgehend verflogen. Nach derzeitigem Stand plant der deutsche Vorrunden-Gegner keinen Umzug und will vorerst weiter im Stadion der Kickers auf der Waldau trainieren.

"Der Rasen ist schon besser geworden", sagte Außenverteidiger Silvan Widmer