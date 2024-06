Berlin (dpa) - Österreichs Teamchef Ralf Rangnick rechnet in der EM-Partie gegen Polen fest mit einem Einsatz von Torjäger Robert Lewandowski. "Er ist natürlich der Spieler schlechthin für Polen. Er wird auch immer wieder gesucht, speziell fürs Umschaltspiel", sagte Rangnick am Tag vor dem Spiel in Gruppe D am Freitag im Berliner Olympiastadion (18.00 Uhr/live MagentaTV und ARD).

Der