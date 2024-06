Wien (dpa) - Fußball-Trainer Ralf Rangnick traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM einiges zu, warnt aber vor einem Unterschätzen der Gruppengegner.

"Wenn sie so spielen wie in den Partien im März, kann man ihnen viel zutrauen. Die Gruppe ist nicht so leicht, wie sie in Deutschland dargestellt wird. Ungarn, Schweiz und Schottland klingen zwar auf den ersten Blick einfach;