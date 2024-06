London (dpa) - Der britische Thronfolger Prinz William will während der Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland reisen, um sich das zweite Vorrundenspiel der Engländer gegen Dänemark anzuschauen. Das gab der Kensington-Palast bekannt.

Die Partie in Frankfurt am Main findet am 20. Juni (18.00 Uhr) und damit einen Tag vor dem 42. Geburtstag des Prinzen von Wales statt. England, das