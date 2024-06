Frankfurt/Main (dpa) - Dänemarks Yussuf Poulsen würde ein mögliches Achtelfinal-Duell mit Gastgeber Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft reizen. "Wir werden sehen, was rauskommt", sagte der Bundesliga-Profi von RB Leipzig über die spannende Konstellation in der Gruppe C. Sollten die Dänen weiterkommen, hätte er das DFB-Team "gerne als Gegner."

Die Dänen trotzten Mitfavorit