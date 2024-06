Neuruppin (dpa) - Für Kroatiens Fußball-Nationalmannschaft ist Kapitän Luka Modric auch im hohen Alter noch der wichtigste Erfolgsfaktor.

"Wenn man bedenkt, wie er lebt, wie viel er trainiert, ist es etwas Faszinierendes, dass jemand im Alter von 38 Jahren so spielt, sich so verhält und so lange durchhält. Luka sollte nicht dosiert werden, er sollte möglichst viel spielen dürfen, dann