Hamburg (dpa) - Die Reise nach Hamburg trat Ronald Koeman mit gemischten Gefühlen an. Riesige Vorfreude auf sein erstes großes Turnier als Bondscoach, tolle Erinnerungen an das prestigeträchtige 2:1 im EM-Halbfinale gegen Deutschland an gleicher Stelle vor 36 Jahren, aber auch ein bisschen Reue für das, was danach passierte. Denn nach dem Abpfiff sorgte Koeman mit einer Geste für ein Bild, das

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote