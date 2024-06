Velbert (dpa) - Aus Sicht von Verbandspräsident Lewan Kobiaschwili hat die erstmalige EM-Teilnahme Georgiens für das gesamte Land eine enorme Bedeutung über den Fußball hinaus.

"Glauben Sie mir, ich habe noch nie in meinem Land so viele glückliche Leute gesehen. Die Leute haben seit mehr als 30 Jahren auf diesen Tag gewartet", sagte der frühere Bundesliga-Profi in Velbert, wo Georgien