EILMELDUNG 13:10 Uhr

Polizei schießt an Hamburger Reeperbahn auf Mann mit Spitzhacke

Nahe der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli hat die Polizei einen mit einer Spitzhacke und einem Molotowcocktail bewaffneten Mann angeschossen. Er sei am Bein getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag zu einem Bericht der "Bild".