Düsseldorf (dpa) - Keine Angst vor Frankreichs Top-Stars: Geheimfavorit Österreich startet mit großem Selbstbewusstsein in die EM. "Wir wissen, wie gut der Gegner ist. Aber wir wissen auch, dass wir in Bestform das Spiel gewinnen können", sagte Nationaltrainer Ralf Rangnick vor der heutigen Partie (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Düsseldorf.

Seit zwei Jahren ist der 65-Jährige